Il prossimo passo verso i touchscreen antibatterici

Gli scienziati dell’Istituto Catalano di Scienze Fotoniche (Spagna) hanno sviluppato uno strato trasparente di rame che uccide i batteri. Sarà possibile coprire i touch screen, spesso ricoperti di batteri pericolosi.

I touch screen sono ormai ampiamente utilizzati. Tuttavia, in questi luoghi piacciono particolarmente i vari batteri trasportati con le mani. Pertanto, vi è una crescente ricerca di modi per mantenere questi tipi di superfici esenti da minacce microbiologiche.

La pulizia regolare non è sempre possibile e ha un’efficacia limitata.

Sono necessari rivestimenti trasparenti che funzionino a lungo e senza trattamenti aggiuntivi, come sottolineano gli specialisti dell’Istituto di Scienze Fotoniche della Catalogna.

spagnolo Ricercatori Hanno creato uno strato del genere utilizzando il rame, noto da tempo per le sue proprietà antibatteriche. Per questo motivo è già stato utilizzato, ad esempio per produrre maniglie o corrimano.

Tuttavia, i rivestimenti in rame sono generalmente opachi e, a causa della loro elevata conduttività elettrica, ostacolano la reattività dello schermo al tocco.

I ricercatori hanno però progettato una superficie priva di questi difetti, ricoperta di rame depositato sotto forma di speciali nanoparticelle.

Innanzitutto, hanno applicato uno strato molto sottile di rame, spesso 3,5 nanometri, sulla superficie del vetro (un nanometro è un milionesimo di millimetro). Hanno poi formato le suddette particelle utilizzando una tecnica di ricottura termica.

L’area ottenuta è circa l’80%. Trasparente, di colore neutro, non altera le proprietà elettriche dello schermo e allo stesso tempo uccide i batteri.

Il rivestimento aggiuntivo con composti siliconici fornisce ulteriore protezione e durata della vernice.

I test hanno dimostrato che anche in condizioni praticamente prive di umidità, ne distrugge il 99,9% entro 2 ore. Batteri Staphylococcus aureus (Staphylococcus aureus).

“Questo è un eccellente esempio di prodotto che presenta diverse caratteristiche desiderabili con una maggiore attività antimicrobica eseguita in condizioni di test a secco su touch screen. Il nostro obiettivo era dimostrare le relazioni tra l’attività biologica e i tratti fisici e indicare le tendenze”, afferma la dott.ssa Jesha Senaratne. coautore dell’invenzione. Per ulteriori ricerche.

“Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche per un prodotto commerciale, questo è un passo nella giusta direzione che ci avvicina alla possibilità di un uso diffuso di schermi antibatterici”, aggiunge uno dei ricercatori, Prateek Mazumder (PAP).

Marek Matacz

