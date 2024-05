Il capo della NBP ha annunciato quando avrebbero raggiunto Spagna, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania.

Come ha detto, raggiungeremo lo stato attuale della Spagna nel 2026, nel 2029 in Italia, nel 2030 in Gran Bretagna, nel 2031 in Francia e nel 2034, cioè tra un decennio, in Germania.

– Stiamo raggiungendo i paesi più ricchi di noi in modo incredibilmente rapido. Questo processo è in corso. All’estero è conosciuto come il “miracolo economico polacco” negli ambienti finanziari, economici e professionali.. In Polonia non è accettato, siamo molto umili per natura – ha commentato Glapiński.