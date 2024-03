Italia. Polo ubriaco sul pendio. Riusciva a malapena a mantenere l'equilibrio

A prima vista può sembrare uno sciatore inesperto. Tuttavia, era così ubriaco che ha faticato a mantenere l'equilibrio e a controllare l'attrezzatura. Polacco di 60 anni Ha bevuto vari tipi di alcol prima di salire sulla rampa, non sapendo quanto questo influisse sulle sue condizioni.

Il turista ha capito Carabinieri Supervisionare il declino. Non danneggia se stesso o terzi. Egli sarà ritenuto responsabile di ogni violazione delle norme in materia di “Sicurezza e Condotta degli Utenti della Sky Area”.

Quando si scrive dei polacchi in Italia, vale la pena menzionare un altro fenomeno. La scorsa settimana, il corpo del 33enne Robert L. è stato scoperto dagli agenti del carcere di Secondigliano a Napoli. Divenne famoso quando fu il primo detenuto a fuggire dal carcere di Poggiorele in Sicilia in oltre 100 anni.