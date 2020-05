Agrigento, Flashmob commercianti, Confcommercio e Fipe: “Dispiace che il sindaco non ha voluto incontrare i commercianti per dare loro una parola di conforto” (Video)

Questa mattina insieme ad una cinquantina di commercianti e ristoratori siamo stati nella piazza del Municipio di Agrigento per la consegna delle chiavi delle nostre attività, così come previsto dall’iniziativa promossa dall’Anci a cui il nostro sindaco ha aderito. Dispiace costatare che il sindaco non ha voluto però incontrare i commercianti per sentire il loro malumore e per dare loro una parola di conforto. Per paura di assembramenti, il sindaco è andato subito via lasciando tutti noi con l’amaro in bocca. Tanto che alcuni hanno ritenuto opportuno riprendere le chiavi e tornare a casa.

Ad affermarlo sono Francesco Picarella Presidente provinciale di Confcommercio e Gabriella Cucchiara presidente del Fipe.

Video con le dichiarazioni che i due hanno rilasciato a margine del flashmob di Piazza Pirandello: