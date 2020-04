Coronavirus, il Premier Conte proroga le misure restrittive fino al 3 maggio

Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa annuncia il nuovo dpcm, «Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche…Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, si rischierebbe un aumento dei decessi e delle vittime» inoltre ha aggiunto «Prometto che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza».

Dal 14 aprile apriranno cartolibrerie e librerie, negozi per neonati e bambini, e taglio boschi (silvicoltura).

Quanto alle proposte dell’Eurogruppo «sono un primo passo verso una risposta europea. Ma è un primo passo che l’Italia, e su questo siamo pienamente d’accordo con Gualtieri, giudica ancora insufficiente»» aggiungendo «Servono eurobond subito per economia di guerra…e sono necessari 1500 mld euro per emergenza europea».

Conte ha anche ribadito che l’Italia non ha firmato l’attivazione del fondo salva Stati, il Mes, definendolo «strumento inadeguato», dichiarando: «Il Mes esiste dal 2012, non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza» ed aggiunge «Io ho una sola parola, la mia posizione e quella del Governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà»