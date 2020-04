Licata, dal governo Musumeci quasi 600mila euro per la Chiesa di San Domenico Falcone: “recuperiamo un gioiello barocco della città”

Ammonta a quasi 600mila euro il finanziamento che è stato assegnato dalla Regione Siciliana al Comune di Licata per il restauro della Chiesa di San Domenico. L’opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, per la quale il Governo Musumeci ha formalizzato il decreto di finanziamento da 583mila euro dovrà essere mandata in gara d’appalto dall’ente comunale. L’aggiudicazione, secondo i tempi dettati dall’Assessorato alle Infrastrutture, dovrà arrivare entro sei mesi.

“Il programma di rilancio e recupero del patrimonio religioso avviato dal Governo Musumeci – ha commentato l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone – tocca anche la città di Licata. Grazie a questo stanziamento, diamo impulso alla riqualificazione di un gioiello del barocco locale, un bene storico molto caro alla comunità”.