Canicattì, negativi i tamponi di personale dei reparti di medicina e oncologia del Barone Lombardo

Sono negativi i risultati dei tamponi rino-faringei effettuati su medici, infermieri, ausiliari dei reparti di medicina e oncologia dell’ospedale Barone Lombardo. La notizia è stata confermata ieri dal direttore sanitario del nosocomio di Canicattì. Gli esami erano stati effettuati dopo che all’interno dei due reparti si erano verificati casi di Covid 19. Ad essere rimasti contagiati sia in medicina che in oncologia due medici ed altrettante infermiere. Negativi i tamponi anche su dieci pazienti ricoverati in medicina che erano venuti a contatto con la dottoressa che invece aveva manifestato il virus. Intanto, ieri il sindaco Ettore Di Ventura, ha confermato che 27 tamponi eseguiti a gente rientrata a Canicattì dal nord Italia sono tutti negativi.