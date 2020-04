Aperta l’Area triage all’Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca

È già operativa da stamattina, 7 aprile 2020, l’Area triage dell’Ospedale di Sciacca che funge da zona filtro al fine di esaminare i pazienti per verificare l’eventuale contagio COVID prima dell’ingresso nella struttura ospedaliera. Tale spazio servirà per una prima presa in carico di pazienti per accertamenti così da evitare rischi di contagio con utenti già ricoverati o all’interno della struttura in attesa di controlli.

Già dotata di strumenti quali monitor, ventilatori polmonari, lettini, DPI e tutte le strumentazioni idonee, che continueranno ad arrivare affinché la struttura possa sempre essere operativa al 100%. La Protezione Civile ha donato 5 ventilatori polmonari per terapia intensiva a pressione negativa che verranno collaudati nelle ultime verifiche.

Ideati inoltre percorsi diversificati così che non ci sia mistione tra pazienti; sono stati chiusi varchi per separare la tenda per una prima valutazione, l’Area triage e il Pronto Soccorso dell’Ospedale.

‘’Esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro portato a termine nei primi 15 giorni dal mio insediamento – afferma il Commissario Alberto Firenze, subentrato a Gaetano Migliazzo – un progetto avviato da settimane e che adesso si pone come l’inizio di un’attività di controllo più serrata che tuteli ogni paziente e ogni operatore sanitario’’.

L’Area Triage sarà così composta: due stanze in isolamento di cui una dedicata a pazienti pediatrici o soggetti con grave rischio positività e in attesa di accertamento, una stanza con due postazioni distanziate tra loro, tre box isolamento a pressione negativa, di cui una per pazienti cardiologici e due per sospetti positivi in attesa tampone.