Canicattì in Movimento, lettera al Sindaco Di Ventura, al Presidente del Consiglio Comunale Alberto Tedesco, al Direttore Sanitario dell’Ospedale Giuseppe Augello

Riceviamo e pubblichiamo integralmente, una lettera pervenuta alla nostra redazione da Canicattì in Movimento:

Ospedale di Canicattì : le recenti scoperte di positività al Covid 19 riscontrate in capo a due medici e due

infermiere facenti capo ai reparti di Oncologia e Medicina hanno scosso l’equilibrio, già in bilico, della città.

Il Direttore Sanitario dell’ Ospedale, Dr. Augello, ha rilasciato una intervista alla TV Europa comunicando

che non vi è alcun pericolo di focolaio specificando anche le attività che sono state intraprese a seguito di

quanto accaduto. Giusto, anzi giustissimo, in un momento come quello che stiamo vivendo la

comunicazione a tutti i livelli è fondamentale ed indispensabile. Noi, nella considerazione delle grandi

difficoltà che l’emergenza impone, ci permettiamo di ricordare al nostro Direttore Sanitario che nulla deve

essere lasciato al caso, ad esempio abbiamo saputo che l’esito sui tamponi eseguiti sul personale sanitario

ha tardato molto rispetto all’ordinario, un tempo di latenza di oltre i 5 giorni. Questa cosa è inaccettabile

poiché oltre al grave rischio di aumentare i contagi, genera nervosismo e tensioni sul personale, di rimbalzo

anche sui loro familiari conviventi e sui degenti presenti in corsia. L’ospedale deve essere un posto sicuro

non un luogo dove ci si ammala. Pertanto, Dr. Augello, la preghiamo di pretendere che l’esito sui tamponi

eseguiti in capo al personale sanitario e sui degenti debba essere esitato prontamente attraverso una

corsia preferenziale visto il grave rischio che incombe sulla struttura ospedaliera e di riflesso sull’ intera

comunità. Inoltre non tema di esagerare sulla sanificazione degli ambienti per come ha riferito, meglio

abbondare nella prevenzione visto il nemico che ci troviamo difronte, capace di resistere fino a 72 ore sulla

plastica, 48 sull’acciaio inossidabile e via discorrendo. Bene sulla distribuzione oculata dei DPI.

Distribuzione voucher: i cittadini di Canicattì che a causa di questa emergenza sono rimasti senza mezzi

finanziari potranno attraverso una semplice dichiarazione di non abbienza ottenere dei voucher per poter

effettuare la spesa presso gli esercizi convenzionati. Sono sicuro che la stragrande maggioranza dei nostri

compaesani dichiarerà il vero ma sono altrettanto sicuro che una piccola minoranza, senza averne diritto e

soprattutto compiendo un’ infame opera di sciacallaggio nei confronti dei bisognosi, proverà ad ottenere i

voucher. Al Sindaco chiedo, pertanto, la massima attenzione nel rilascio del beneficio, pur nella snellezza

dell’operazione non dimentichi di utilizzare la massima trasparenza ed obiettività, di effettuare riscontri a

tappetto sulla congruità delle dichiarazioni rese. Inoltre suggerivo di integrare l’atto notorio con una

ulteriore dichiarazione sulla non possidenza di accumuli bancari o postali anche sottoforma di titoli di

qualsiasi natura

Consiglio Comunale: Chiediamo al nostro Presidente del Consiglio Comunale, qualora non lo stesse già

facendo, di organizzare il prossimo Consiglio Comunale online affinchè i rappresentanti eletti dai cittadini

possano continuare a svolgere il loro compito senza rischi per la salute, da casa. Tale modalità è stata

consentita, nel rispetto di determinate condizioni, dall’ art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020,

qualora dovessero esserci delle difficoltà non esiti a contattarci in quanto tramite la piattaforma Rousseau

del M5S saremmo ben lieti di offrirle consulenza al riguardo.

Fabio Falcone

Sandro Marchese Ragona