Canicattì, “Io resto a casa” continuano le iniziative dei Dj Jo e Jody Corbo

Continuano le iniziative dei dj canicattinesi Jo e Jody Corbo per invitare giovani e meno giovani a rimanere a casa. Domani domenica, infatti, sarà possibile seguire la musica proposta da padre e figlio durante una diretta social in programma alle 17. Si replica giovedì prossimo alle 15 e stavolta sarà possibile ballare e divertirsi insieme a loro nel corso di una diretta streaming. Tutte le informazioni sulle pagine facebook di Jo e Jody Corbo. L’invito che arriva da entrambi è quello di rimanere a casa in questo momento per evitare che si possa ulteriormente diffondere il Covid 19 evitando in questo modo i contatti sociali.