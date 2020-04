Coronavirus, il premier Conte ufficializza la proroga della quarantena almeno fino al 13 aprile

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il presidente del Consiglio ha confermato la proroga delle misure restrittive in tutta Italia almeno fino al 13 aprile. «Non posso garantire che il 14 aprile tornerà tutto normale. Dovremo fare sacrifici anche nella festività di Pasqua, oggi abbiamo superato 13mila decessi, è una ferita che mai potremo sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure che abbiamo disposto o di alleviare i disagi e risparmiare i sacrifici. Siamo sempre in contatto con i comitati scientifici che vedono i primi risultati di queste misure, ma non siamo ancora nelle condizioni di interrompere le misure restrittive. Non siamo nelle condizioni di dire che il 14 aprile allenteremo le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2 di allentamento graduale per poi passare alla fase 3 di uscita dall’emergenza, della ricostruzione, del rilancio», ha dichiarato il Presidente del Consiglio nella conferenza stampa di questa sera.

In conclusione, ha ufficializzato che il nuovo dpcm, firmato nella giornata di oggi, proroga le misure fino al 13 aprile.