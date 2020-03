Coronavirus. Agrigento: due cinquantenni risultati positivi

Sale a 9 il numero dei casi accertati di Covid-19 ad Agrigento. Lo ha confermato il sindaco Lillo Firetto in un messaggio su facebook.

“Si tratta di due cinquantenni che presentano modesti sintomi legati al virus”, ha detto il primo cittadino. In provincia di Agrigento, secondo la Regione, sono 75 i casi di Coronavirus.

I casi positivi in provincia di Agrigento sono 75. Dati della Regione. Per il dipartimento della Protezione civile, invece, in serata i casi di Covid-19, nell’Agrigentino, sarebbero ulteriormente lievitati a 78.