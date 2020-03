Quarantena finita per i 6 carabinieri della Tenenza di Favara, che si erano messi in isolamento, dopo che un loro collega era risultato positivo al Coronavirus. Si tratta di un maresciallo che fa servizio alla caserma della Stazione di Villaseta, e che è ancora ricoverato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, e le sue condizioni sono in via di miglioramento. I sei militari hanno ripreso a lavorare.