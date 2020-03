Sono sei le persone della provincia di Agrigento ricoverate all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Due in Terapia intensiva e due nel reparto di Malattie infettive. Soltanto in un caso il paziente è in gravi condizioni.

Gli altri sono tutti stabili e rispondono bene al percorso ospedaliero. Tra gli ultimi arrivati al nosocomio nisseno una persona, poco più che 55enne, residente in una frazione di Agrigento.