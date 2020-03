Provincia di Agrigento, La Regione proroga il termine per completare gli elenchi delle borse di studio 2019/2020

La Regione Siciliana ha prorogato il termine per la trasmissione, da parte degli Enti Locali, degli elenchi delle borse di studio 2019/2020 per le famiglie degli studenti e delle studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie che avevano presentato un’apposita istanza presso le scuole di appartenenza. L’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale ha comunicato alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi che gli elenchi degli studenti beneficiari potranno essere trasmessi, al momento, entro il 10 maggio 2020, in considerazione della drammatica situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid 19.

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, non appena avrà avuto le comunicazioni dal competente Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, provvederà ad informare gli aventi diritto sulle modalità e i tempi di riscossione delle borse di studio attraverso il sito internet www.provincia.agrigento.it .

Il bando per le borse di studio era destinato a quelle famiglie degli alunni della scuola dell’obbligo e superiore, statale e paritaria con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 10.632,94, per contribuire alle spese sostenute per l’istruzione dei propri figli per l’anno scolastico 2019/2020.