Un pensionato di 75 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di via Manzoni, nel rione del campo sportivo ad Agrigento. Immediate sono scattate le procedure sul contagio del Coronavirus. L’abitazione è stata isolata. Sulla salma eseguito il tampone per spazzare via ogni dubbio. Il medico curante avrebbe riferito agli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che negli ultimi giorni, l’uomo aveva febbre alta e tosse.