Primo caso di Coronavirus ad Agrigento, a dare la notizia il sindaco Firetto

Il Sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha confermato il primo caso di contagio da Coronavirus ad Agrigento. Il tampone di una giovane persona è risultato positivo al Covid-19.

Si tratta di una persona che già si trovava in quarantena, presso la propria abitazione, e sottoposto al tampone cosiddetto “domiciliare”.

Sale a 26 il numero dei contagiati in provincia di Agrigento. In attesa dell’esito di una ventina di tamponi, tra cui quelli di alcuni medici e infermieri del reparto di Cardiologia dell’ospedale San Giovanni di Dio, un paio di pazienti dello stesso reparto e di familiari e parenti della 75enne favarese, che ha contratto il virus.