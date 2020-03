Canicattì, l’azienda Ecosam srl eroga consulenza gratuita alle aziende per adempiere a tutti i protocolli di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per il contrasto al virus COVID-19

Lo Studio Ecosam, viste le tante richieste di chiarimenti ricevute ed al fine di contribuire al contrasto dell’epidemia riguardante il Coronavirus, informa che effettuerà consulenza, totalmente GRATUITA rivolta a qualsiasi azienda abbia bisogno di chiarimenti o di essere seguita per adempiere a tutti i protocolli di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire ai datori di lavoro delle aziende che faranno richiesta, di mettere in atto, rispettare e far rispettare tutti i protocolli di prevenzione previsti per il contrasto al virus COVID-19, per tutelare la salute dei clienti, dei dipendenti, della popolazione intera e per rispettare le indicazioni del decreto governativo sul Coronavirus.

Le aziende, alle quali necessita un qualsiasi tipo di chiarimento, possono inviare una mail all’indirizzo: direzione@studioecosam.com Saranno immediatamente contattate e seguite (gratuitamente) in tutto ciò che necessita per adempiere ai protocolli di sicurezza.