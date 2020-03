I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento hanno consegnato guanti e mascherine agli agenti della polizia Locale in servizio di pattuglia. Un gesto apprezzato da tutti, dopo le proteste degli stessi vigili urbani, i quali, impegnati in questi giorni di emergenza in controlli agli esercizi commerciali per verificare il rispetto della chiusura nell’ambito del decreto del Governo per arginare il contagio del Coronavirus, operavano senza le necessarie protezioni.