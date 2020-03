Guardia costiera. Porto Empedocle attuazione misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19

Si informa che la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle a seguito delle recenti disposizioni normative tese a contenere la diffusione del COVID-19 ha adottato appropriate misure organizzative interne mantenendo la piena efficienza dei servizi essenziali. Tra queste, la modifica delle

modalità di accesso presso gli Uffici da parte dell’utenza. In considerazione che il DPCM datato 11/03/2020 ha anche sospeso la fornitura di alcuni servizi erogati dagli Uffici pubblici considerati non urgenti e necessari, limitando gli spostamenti dei cittadini solo per situazioni di effettiva ed improrogabile necessita, si raccomanda agli utenti di recarsi presso gli uffici della Capitaneria di Porto esclusivamente per reali esigenze indifferibili e che non siano in contrasto con le disposizoni del Decreto in parola. Per le rimanenti esigenze si potrà fare ricorso alle già previste modalità telematiche.

La Capitaneria di Porto di Porto Empedocle manterrà al momento invariato l’orario di ricezione al pubblico ma esclusivamente per le attività essenziali: si potrà accedere esclusivamente uno per volta attendendo il proprio turno al di fuori della struttura, l’utente dovrà mantenere la distanza minima di sicurezza di 1 metro da altri soggetti ed osservare rigorosamente le misure igienico-sanitarie esposte.

All’interno dei locali sono disponibili gel igienizzanti per le mani che dovrà essere utilizzato prima di recarsi allo sportello dell’Ufficio. Per effetto delle disposizioni ministeriali si informa che sono sospese fino a nuove disposizioni tutte le tipologie di esami in sede locale, anche se precedentemente

programmati. Si confida nella preziosa e proficua collaborazione di ciascuno, nella certezza della comprensione per il particolare momento emergenziale che tutta la nazione sta

attraversando.