“C’è un contagiato a bordo”, tampone Coronavirus negativo. il Sindaco: “Nessun caso sull’Isola”

In merito alle notizie sul ragazzo di Lampedusa proveniente dal Nord Italia, arrivato in aereo lunedì sera a Lampedusa, l’esito degli esami del tampone per il Coronavirus è risultato negativo. A dare la comunicazione ufficiale il sindaco Totò Martello.

“Dunque, dopo i due esami effettuati sulle altre due persone – dei quali vi ho informato ieri – anche il terzo tampone effettuato qui a Lampedusa indica esito negativo. Nel momento in cui vi scrivo (15,30 di mercoledì 11 marzo) nessun caso di Coronavirus risulta nella nostra comunità. Vi prego di continuare a rispettare con rigore le misure indicate dal Governo per tutelare la salute pubblica. E vi prego inoltre di tenere in considerazione SOLO LE COMUNICAZIONI UFFICIALI”.

“Ribadisco – conclude – questo concetto perché in queste ore sono state diffuse notizie infondate in merito a possibili soggetti contagiati a Lampedusa: è evidente che, anche in relazione a quanto contenuto nell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, ci attiveremo per segnalare per ‘procurato allarme’ chi ha diffuso notizie false e non verificate”.