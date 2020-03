Agrigento, incendio devasta auto in un piazzale di autodemolizione

Un rogo è scoppiato nel perimetro interno di uno sfasciacarrozze alla periferia dell’abitato di Agrigento. Ancora incerte la cause, si segue l’ipotesi dell’incendio doloso, ma in mancanza di certezze non può essere escluso il fatto accidentale. Complessivamente bruciate una quindicina di auto, la gran parte delle quali, da demolire, erano oramai non marcianti. L’incendio è divampato attorno alle 22 dell’altra sera, in contrada “Mosella”, lungo la strada provinciale, che dalla strada statale 640, porta alla statale 115 e all’abitato di Favara. Ad evitare alle fiamme di estendersi il provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Indagano i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile.