Canicattì, aggiornamenti emergenza coronavirus COVID 19.

Il sindaco Ettore Di Ventura, informa la Cittadinanza dell’avvenuta emanazione del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01475) (GU Serie Generale n.55 del 04-03-2020). “Al fine di preservare la nostra Comunità dal pericolo di contagio – dichiara il sindaco Di Ventura – chiedo a tutti i nostri concittadini di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Ricordo inoltre che chi proviene dalle regioni in cui è presente l’infezione e giunge in territorio canicattinese con qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, DEVE darne notizia ai referenti dell’ASP di Canicattì (Ufficiale Sanitario) e al proprio medico curante. Mi preme sottolineare come sia di fondamentale importanza agire con la massima prudenza e con buon senso e, soprattutto, mantenere un comportamento razionale.