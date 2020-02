Grotte, incontro- dibattito sul tema “Famiglie connesse o sconnesse?” con il sociologo Pira e il teologo Zambito

Domenica 1 marzo 2020 alle ore 18,30 presso la Chiesa B.M.V del Monte Carmelo, si terrà un incontro- dibattito sul tema “Famiglie connesse o disconnesse? Social, media & family”, promosso dalla Comunità Ecclesiale e dai parroci Don Salvatore Zammito, Don Gaspare Sutera e Don Rosario Bellavia.

Relatori saranno il prof. Francesco Pira, sociologo e professore di comunicazione all’Università di Messina e don Mimmo Zambito , giudice del tribunale Ecclesiatico di Agrigento. E’ il terzo incontro sul tema a cui partecipano come relatori dopo quelli di Agrigento e Favara dove hanno incontrato nel corso dei due eventi oltre 500 genitori. In riferimento alla rivoluzione digitale, questa capacità di essere sempre connessi e per certi versi collegati alle persone che amiamo, con cui lavoriamo o che semplicemente frequentiamo nel nostro tempo libero, ha sicuramente ridotto il tempo tecnico con cui comunicare, ma ha anche ampliato le distanze tra le persone, a volte, anche in famiglia.

Altre connessioni vitali, mentali e affettive occorrono per rendere una famiglia capace di incarnare il Vangelo. Rafforzare l’educazione – hanno scritto gli organizzatori – è il compito dei genitori che si trovano a volte smarriti di fronte ai cambiamenti insorti con le nuove tecnologie. Organizzare incontri dibattiti con le famiglie attraverso la presenza di relatori qualificati è non solo utile ma necessario per la crescita delle relazioni all’interno della famiglia. Figli si nasce genitori si diventa!