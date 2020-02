Libero Consorzio Agrigento: approvato il Piano Emergenza Neve 2020

Con determinazione del Commissario Straordinario, Dr. Girolamo Alberto Di Pisa, è stato approvato il Piano Emergenza Neve per il 2020. Un provvedimento che consente di intervenire razionalmente in caso di condizioni meteo avverse, in particolare precipitazioni nevose che potrebbero provocare problemi alla viabilità delle zone montane e altocollinari . Rispetto agli anni precedenti è stata migliorata la logistica dei punti di intervento, per esempio nella collocazione dei contenitori del sale da spargere sulle carreggiate in caso di neve o ghiaccio, e potenziati i mezzi di intervento.

Nel Piano sono riassunte le competenze del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e le procedure per consentire rapide ed efficaci operazioni di soccorso e di ripristino dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale. Unitamente al Piano Neve, è in vigore (sin dal 2015) l’ordinanza che rende obbligatoria la presenza di catene a bordo degli autoveicoli, o il montaggio di pneumatici da neve, in transito sulle strade interne, dal 15 novembre al 15 aprile, nonché il divieto di transito in caso di ghiaccio o neve sulle carreggiate per i motocicli. Sono previsti controlli da parte della Polizia Provinciale e di tutte le forze dell’ordine per garantire il rispetto dell’ordinanza stessa.