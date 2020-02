Agrigento, scontro auto e moto: feriti due sedicenni

Due sedicenni sono “volati” dalla moto, sbattendo pesantemente sull’asfalto. L’incidente stradale, si è verificato in via via Panoramica dei Templi. Tutto quanto è avvenuto ieri mattina. I due giovani, in sella ad un motociclo Honda, mentre stavano percorrendo l’arteria, improvvisamente, si sono scontrati con un’autovettura, Fiat Punto, con alla guida un agrigentino. L’impatto è stato violento. Per fortuna indossavano il casco. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme al 118.

Sul posto sono accorse le ambulanze del 118. Il personale medico si è preso subito cura dei due ragazzi. Riscontrando per entrambi diversi traumi sparsi in varie parti del corpo. Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Illeso l’automobilista. Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia Locale si sono occupati dei rilievi per accertare le cause del sinistro, e stabilire le responsabilità.