Cuore, grinta e coraggio: la Fortitudo Agrigento batte l’Eurobasket Roma

L’Eurobasket gioca un buon secondo quarto, ed Amici firma il momentaneo sorpasso. La Fortitudo Agrigento alza il ritmo e con De Nicolao torna ancora in vantaggio. I biancazzurri si affidano al bel gioco, Lorenzo Ambrosin trova punti buoni. Cambia l’inerzia del secondo quarto e Agrigento chiude ancora in avanto.

Nel terzo quarto a farla da padrone è l’intensità. L’Eurobasket trova il canestro del momentaneo vantaggio e Agrigento ricomincia da De Nicolao. Gli ospiti provano a fare la voce grossa con Amici, ma Agrigento risponde con Tony Easley. Fallo su Veronesi, dalla lunetta non sbaglia. Altro fallo su De Nicolao, dalla lunetta il play fa: due su due. Agrigento costruisce il vantaggio con i canestri di un super Giovanni Veronesi. Il terzo si chiude con un super canestro del solito Simone Pepe, tripla: 65 a 56. L’ultimo quarto si apre con un altro canestro di Simone Pepe: 67-56. Gli ospiti rispondono con una tripla di Amici. I biancazzurri alzano il ritmo ed Ambrosin piazza una “bomba: 70 a 59. Roma si affida ancora una volta ad Amici, tripla più canestro aggiuntivo: 70-62. L’Eurobasket torna ad impensierire, canestro di Taylor, Agrigento risponde con Lorenzo Ambrosin : 73-65.

E’ un ultimo quarto da incorniciare per Agrigento, i biancazzurri scappano via fissando il momentaneo 84 a 71. Quinto fallo per Tony Easley, l’americano deve lasciare il campo al suo posto, Samuele Moretti. I biancazzurri non si fermano è ancora Pepe a trovare un’altra tripla. Coach Cagnardi regala l’esordio al giovanissimo Gianni Morreale, i biancazzurri producono punti buoni e vincono la partita.