Canicattì, rapinato corriere della Bartolini: bottino 100 euro

Ammonta a 100 euro il bottino di una rapina compiuta nel tardo pomeriggio di mercoledì ai danni di un corriere della Bartolini, avvenuta nei pressi di via De Amicis a Canicattì. Ad entrare in azione due persone armate e travisate che hanno minacciato l’impiegato della ditta di consegne e si sono fatti dare i soldi che in quel momento teneva nel portafogli. Messo a segno il colpo i due sono fuggiti via facendo perdere le tracce. E’ stato lo stesso impiegato della ditta di spedizioni a lanciare l’allarme. Sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Canicattì i quali dopo avere raccolto la denuncia si sono messi sulle tracce dei banditi ma dei due non è stata trovata alcuna traccia.