Canicattì, richiesta di installazione di uno spartitraffico zona uscita per Agrigento

Questo Comitato Civico 2021 riceve ripetute segnalazioni riguardante la pericolosità dell’uscita della Città che conduce verso Agrigento, nel tratto tra l’Ospedale Civico e l’ex cantina ferro.In tale tratto è necessario installare uno spartitraffico stante che la deviazione a sinistro comporta pericolo per la pubblica incolumità, è possibile che possano succedere incidenti anche mortali, vista la velocità che hanno i veicoli in quel tratto. Addirittura componenti di questo Comitato hanno rischiato un incidente svoltando a sinistra verso il supermercato. Si rappresenta che se non verranno adottati idonei provvedimenti con l’installazione di uno spartitraffico, in particolare, il Dirigente della Polizia Municipale sarà ritenuto responsabile per tutti gli incidenti che in loco si verificheranno.