Agrigento, momenti di panico in centro storico: abitazione avvolta da incendio

Ignoti hanno dato alle fiamme un’abitazione (piano terra e primo piano), fatiscente e disabitata, a quanto pare utilizzata da senzatetto ed extracomunitari. È successo dalle parti di via Madonna degli Angeli, a poche decine di metri dal campetto di via delle Mura, in pieno centro storico di Agrigento. Le fiamme hanno devastato i vari ambienti.

Tutto quanto l’altro pomeriggio. Le fiamme, in poco tempo, hanno avvolto lo stabile, e il fumo denso e nero ha invaso la zona. Ed è crollato parte del tetto. Completamente carbonizzati vecchi mobili, e suppellettili.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Poi è stato il turno delle pattuglie delle forze dell’ordine. I pompieri hanno dovuto lavorare incessantemente, per evitare al fuoco di estendersi, agli altri edifici. Nella zona anche l’Ufficio tecnico e il personale della Protezione civile. L’abitazione è stata dichiarata inagibile.