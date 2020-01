Naro: le iniziative del Sindaco sulla questione dell’IMU sui terreni agricoli

Per l’avviso di accertamento notificato ai contribuenti che non hanno pagato l’ IMU sui terreni agricoli nell’anno 2014, ho appena fatto una direttiva al responsabile dei servizi finanziari.

Con questa direttiva, dispongo di ampliare urgentemente gli orari di ricevimento del pubblico da parte dell’Ufficio Tributi.

In questo modo, sarà possibile fornire assistenza e consulenza ai contribuenti che intendono ottenere chiarimenti o intendano presentare reclamo per ottenere motivatamente l’annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento.

Con una seconda direttiva, ho disposto, invece, che gli uffici approfondiscano se è praticabile l’eliminazione dell’importo delle sanzioni ai contribuenti che non hanno versato l’IMU sui terreni agricoli per l’anno 2015, il cui accertamento dovrà essere notificato entro l’anno in corso.

Voglio intanto rassicurare i cittadini che Naro rientra tra i Comuni soggetti al pagamento dell’IMU sui terreni agricoli per i soli anni di imposta 2014 e 2015. Per fortuna, il legislatore statale si è ravveduto, eliminando un tributo odioso che aveva introdotto con molta superficialità e poca avvedutezza”.