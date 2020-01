Amministrive ad Agrigento: il Pd a lavoro per una ampia coalizione

In questi giorni molti sono intervenuti distribuendo giudizi politici, senza sottrarsi a quelli personali e vogliamo ricordare che questo è un miserevole terreno mai utilizzato né dal PD né da alcuno dei dirigenti, financo a titolo personale, perchè lo riteniamo il terreno di chi non ha argomenti politici.Quindi, ci aspettiamo rispetto. Ma ciò che ci sta a cuore, invece, sono i valori e la storia della

sinistra Agrigentina, da sempre impegnata sul terreno della salvaguardia del territorio, della tutela ambientale, della solidarietà e della legalità, che non possono né estinguersi né essere affidati a uomini palesemente legati alla peggiore tradizione del centro destra agrigentino né rappresentati da operazioni ammantate di civismo che invece celano carrierismi e attaccamento al potere il cui fallimento politico è sotto gli occhi di tutti. Per questi motivi riteniamo necessario costruire, in linea con quanto sta avvenendo in campo nazionale, una grande alleanza per le prossime elezioni amministrative nella Città di Agrigento, con tutte quelle forze progressiste di sinistra e della società civile, che sia in grado di rappresentare un autentico cambiamento ed una reale discontinuità rispetto alle attuali proposte politiche. Quindi, ci rivolgiamo innanzitutto a quelle forze politiche cheinsieme al PD, in campo nazionale, stanno costruendo un campo nuovo in grado di rappresentare la migliore tradizione riformista e che anche ad Agrigento, in questi anni, sono stati presenti in consiglio

comunale. A queste forze, ribadiamo il nostro invito a rappresentare, senza infingimenti e tatticismi, la propria storia ed i priori valori che altrimenti andrebbero perduti. Insieme a coloro che già hanno dato il

proprio consenso ritenendo positivo questo percorso, risulta assolutamente necessario aprire un confronto con tutte quelle forze dell’associazionismo, del volontariato cattolico, del mondo del lavoro

e della società civile affinché si possa costruire un campo di forze in grado di fronteggiare la peggiorez destra sovranista e costruire un governo della Città capace di rappresentare le ragioni del cambiamento

e del riscatto della nostra terra.