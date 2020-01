Agrigento, furto in ospedale: spariti i soldi di un’infermiera

Un furto si è verificato in uno dei reparti dell’ospedale “San Giovanni di Dio“ di Agrigento, dove ignoti ladri, sono entrati in una stanza, ed hanno sottratto i soldi dal portafoglio appartenente ad un’infermiera. Accessorio lasciato sopra ad un mobiletto. L’autore ha sottratto la somma in denaro, che si trovava dentro, poco più di 250 euro. Non è il primo caso che si verifica nello stesso presidio ospedaliero.

L’episodio è accaduto di primo mattino. Nessuno si sarebbe accorto di strani movimenti. L’autore, quasi sicuramente, con una mossa fulminea ha aperto il portafoglio, e dopo aver prelevato i soldi, è fuggito a gambe levate. La scoperta del furto, poco più tardi, da parte della stessa sanitaria. E’ partita la segnalazione al numero unico di emergenza. Gli agenti hanno raccolto il racconto della vittima e, da li a poco, hanno avviato le indagini.