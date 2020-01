Canicattì, apre sportello “Segretariato Sociale” Servizi gratuiti per i bisognosi

E’ stato inaugurato questa mattina a Canicattì lo sportello unico del Segretariato Sociale. L’iniziativa è dell’associazione di volontariato “Girasole”e rientra nell’ambito del progetto “DoniAmoci” avviato dall’amministrazione comunale. Alla cerimonia erano presenti gli assessori Antonio Giardina e Angelo Cuva. Lo sportello offre informazioni, consulenza e assistenza. Assistenza sociale. Lotta alla dipendenze, Mediazione Familiare, Sovraindebitamento, Servizi Legali, tutela in maniera fiscale e di previdenza. Tutti servizi gratuiti a favore di famiglie o soggetti in difficoltà economica. La sede si trova in via Tenente Colonnello La Carrubba 28 ed il responsabile è Vincenzo Distefano. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19,30. telefono 0922-614696 o 3389626264.