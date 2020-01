Confagricoltura apre uno sportello a Delia

Inaugurato un nuovo sportello di Confagricoltura che si è aperto, in via Pagliarello, con il taglio del nastro da parte del sindaco Gianfilippo Bancheri, del presidente provinciale dell’associazione Gianfranco Lombardo e con la benedizione dell’arciprete di Delia don Carmelo Carvello.

All’evento erano presenti anche l’assessore all’Agricoltura Antonio Gallo, il direttore provinciale di Confagricoltura, Natale Gentile.

Per il sindaco Bancheri si tratta <<di uno sportello importante non solo per il comparto agricolo ma anche sotto il profilo sociale per i servizi rivolti alla comunità. Una scelta che dimostra come Confagricoltura sia un’associazione dinamica e aperta che sa rivolgersi non solo agli agricoltori ma anche ai cittadini>>.

<<Oggi vogliamo essere vicini ad un comparto, quello agricolo, molto dinamico, che ha scelto la via della qualità – sono state le parole di Gianfranco Lombardo>>.

<<Confagricoltura – ha aggiunto il presidente Lombardo – vuole in questo modo continuare a dare un contributo concreto alla crescita e allo sviluppo agricolo del territorio di Delia e del suo hinterland, che ha dimostrato tutta la sua importanza per il numero delle aziende operanti, per la loro qualità e per la tipicità dei suoi prodotti come la cuddrireddra e la pesca di Delia, il cui riconoscimento Igp è ormai in dirittura d’arrivo, grazie soprattutto all’interessamento, al lavoro determinante e all’opera di promozione dell’amministrazione comunale>>.

Infine il direttore provinciale, Natale Gentile, ha sottolineato, a margine dell’evento, come la scelta di Confagricoltura, di aprire uno sportello a Delia, sia una scommessa su un territorio vocato all’agricoltura, <<nel quale crediamo – ha detto – e al quale vogliamo dare un contributo per sua ulteriore crescita con la fornitura di servizi di qualità>>.

Lo sportello sarà aperto di pomeriggio nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 16,00 alle 19,00.