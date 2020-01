Momenti di paura nelle ore notturne ad Aragona, quando per il forte vento si è sollevato il tetto di una palazzina di via Leonardo Cacciatore, andando a finire sulla via Salvatore Licata.

Le raffiche di vento hanno sollevato la copertura fatta di pannelli isopan che volteggiando nell’aria è caduta in mezzo alla strada.Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri.