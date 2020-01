Quattro feriti per esplosioni di botti in provincia di Agrigento

Sono quattro i feriti per i botti, e l’uso di armi da sparo, nella notte di San Silvestro, in provincia di Agrigento. Nessuno versa in gravi condizioni.

L’episodio più grave si è verificato a Palma di Montechiaro. Un pensionato 70enne, del luogo, è rimasto ferito, ad una mano, da un colpo partito da una pistola. L’incidente all’interno della sua abitazione. L’uomo, accompagnato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, ha raccontato che poco prima della mezzanotte, stava pulendo l’arma, per sparare in aria e festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Accidentalmente sarebbe partito un colpo, che lo ha centrato alla mano. Una ricostruzione al vaglio dei carabinieri.

E due giovani di 25 e 30 anni, di Canicattì, hanno riportato ustioni, uno alla testa, e l’altro ad una mano e una gamba, per lo scoppio di alcuni petardi. I due sono stati medicati all’ospedale “Barone Lombardo”, con prognosi di trenta giorni ciascuno. Secondo il racconto fornito dagli stessi sarebbero stati colpiti dai residui di alcuni petardi esplosi da un individuo, nei pressi di un’area di servizio.

Poco dopo la mezzanotte all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento è giunto un uomo, il quale imprudentemente, ha acceso un petardo, che poi gli è deflagrato in una mano. Ha riportato delle ustioni superficiali. I medici gli hanno medicato le bruciature, giudicandolo guaribile con una prognosi di pochi giorni.