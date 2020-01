L’ultimo numero di Agrigento Nuove ipotesi celebra i 150 anni del “Magnifico Palazzo”

L’ultimo numero della rivista “Agrigento: Nuove Ipotesi” celebra i 150 anni dell’apertura dello storico palazzo. Fu costruito, per volere del Re Ferdinando II di Borbone, dal “Mastro Appaltatore” Giuseppe Bonsignore tra il 1858 e il 1869, anno della sua inaugurazione. La prima riunione del Consiglio provinciale avvenne il 6 settembre del 1869.

Corredato da foto dell’epoca e da documenti ufficiali, il numero speciale ripercorre la storia delle vicende legate alla costruzione del “Magnifico Palazzo”, così come venne definito da Giuseppe Picone nelle sue “Memorie Storiche Agrigentine”. Il palazzo in origine fu destinato ad essere ospizio di beneficenza divenendo sede della Provincia e della Prefettura di Agrigento. Fu per molti anni anche sede dell’Archivio provinciale e sede dell’Osservatorio Meteorologico.

La rivista “Agrigento: Nuove Ipotesi”, visionabile in formato pdf nella home page del sito dell’ente www.provincia.agrigento.it, viene realizzata interamente dallo staff giornalistico dell’Ufficio Stampa del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la struttura all’interno dell’Ente che si occupa delle attività di informazione come previsto dalla Legge 150/2000.

La rivista viene pubblicata esclusivamente nella versione digitale nel sito dell’Ente, utilizzando il formato pdf. Garantisce al lettore la possibilità di sfogliare la rivista tranquillamente dal proprio p.c., tablet o smartphone, inoltre garantisce un risparmio di spesa rispetto all’edizione cartacea.