Ravanusa, domenica prossima il coro San Giacomo animerà la messa in occasione della Festa della Sacra Famiglia

Domenica 29 Dicembre 2019, alle ore 18.30, in occasione della “Festa della Sacra Famiglia di Nazareth”, nella Chiesa Madre di Ravanusa, il Coro Polifonico “San Giacomo”, diretto dal M° Isa Paraninfo, animerà la Santa Messa e, a seguire, terrà un concerto sul tema “Cantiamo a Gesù Bambino”.

Il Coro nasce nel Natale del 2003 quando, ispirati da Don Emanuele Casola e guidati dal Maestro attuale, alcuni volenterosi decidono di mettersi insieme per formare un coro, che da lì a breve avrebbe assunto la forma numerosa e variegata che presenta oggi: 26 elementi suddivisi nelle quattro sezioni classiche (soprani, contralti, tenori e bassi). Persone estranee al mondo della Musica e che fanno altro nella vita, ma che con il loro impegno e la professionalità del Maestro hanno imparato a coltivare la passione per il canto, sempre pronti a migliorarsi e a trasmettere emozioni.

Il Coro all’origine parte per soddisfare le esigenze liturgiche della Chiesa Madre, ma nel tempo, oltre ai canti sacri, il suo repertorio si è via via arricchito anche di canti della tradizione popolare e dei maggiori artisti della Storia della Musica, consentendo così la possibilità di partecipare a rassegne di cori e ad eventi ufficiali quali i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e del 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi.

Pertanto lo studio dei coristi spazia dai canti “a cappella” di Arcadelt, Palestrina, Des Près ai canti sacri polifonici di Mozart, Verdi, Rossini, Frank, Perosi, Di Liberto, Frisina; dal repertorio gregoriano (Missa De Angelis) ai canti patriottici e della tradizione popolare.

L’impegno e la perseveranza hanno consentito al coro di uscire da Ravanusa ed esibirsi in concerti ed eventi di vario tipo, riscuotendo successi e grandi soddisfazioni, tra cui quella dell’uscita del primo CD del coro dal titolo “ULTREIA”.

Oggi il Coro Polifonico “San Giacomo” continua a rappresentare una bella realtà nel panorama culturale di questa parte della nostra provincia.