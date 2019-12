Agrigento, rimossi i pericoli dal palazzo di piazza Cavour: riaperto il viale della Vittoria

Dopo ore ed ore di intervento, e con avverse condizioni meteorologiche, per via del forte vento, i Vigili del fuoco del nucleo Saf, unitamente ai loro colleghi del Comando provinciale di Agrigento, e al personale della ditta “Altaquota”, giunti appositamente da Marsala, hanno rimosso l’intera copertura, in parte già crollata, del palazzo “Vittoria 51,” in piazza Cavour.

Ripristinata la sicurezza, a tarda sera, dopo la rimozione delle transenne, e in seguito ad un sopralluogo della polizia di Stato (sul posto a coordinare le operazioni c’era il dirigente delle Volanti Francesco Sammartino), il viale della Vittoria è stato riaperto al traffico pedonale e veicolare, e i residenti sono tornati nelle proprie case.