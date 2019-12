Seap Dalli Cardillo Aragona: sabato la sfida alla capolista Cerignola

La Seap Dalli Cardillo Aragona torna ad allenarsi dopo la sconfitta al tie-break di sabato scorso sul campo del Santa Teresa di Riva. La squadra di coach Luca Secchi da oggi inizierà a preparare la super sfida contro il Cerignola, l’unica formazione ancora imbattuta e capolista del campionato di serie B1, girone D. Il big match è in programma sabato 21 dicembre, alle ore 16:30, al palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Le biancazzurre sono chiamate al pronto riscatto e la vittoria è di fondamentale importanza per accorciare il divario dalla vetta. Il Cerignola è in testa con 26 punti ma deve ancora osservare un turno di riposo. La Seap Dalli Cardillo Aragona, che ha già riposato in campionato, è seconda con 19 punti. La gara, dunque, promette spettacolo e tanto agonismo. Il Cerignola, domenica, scorsa, per la nona giornata di andata, ha vinto in casa solamente al quinto set contro il Connetti.it Chieti, perdendo il primo punto della stagione. Il sestetto tipo del Cerignola è composto da Muzi in palleggio, Morone opposto, Martilotti e Astarita schiacciatrici, Neriotti e Dell’Ermo al centro. Il libero titolare è Pisano. La squadra pugliese è allenata da Marco Breviglieri.

La Seap Dalli Cardillo Aragona si allenerà tutti i giorni, anche con doppie sedute, per arrivare al top della condizione fisica al match contro la capolista che, c’è da scommettere, richiamerà sugli spalti del “PalaNicosia” di Agrigento il pubblico delle grandi occasioni. La partita sarà diretta dal primo arbitro Giuseppe Citro di Bellizzi in provincia di Salerno e dal secondo arbitro Alberto Mancuso di Salerno.