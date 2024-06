Il primo ministro ungherese ha dichiarato: Aiutando l’Ucraina, l’Occidente si avvicina al punto in cui non ci sarà più ritorno e lo scontro con la Russia sarà inevitabile.

Budapest si oppone fermamente al rafforzamento del ruolo di coordinamento svolto dalla NATO nel campo dei trasferimenti di armi all’Ucraina e nell’addestramento dei soldati ucraini. Inoltre, il governo di Orban è diffidente nei confronti dell’invio di truppe occidentali in Ucraina e critica da tempo gli aiuti militari occidentali a Kiev.

L’Ungheria è contraria alla missione militare in Ucraina

– Quando la NATO inizierà la sua missione militare in Ucraina, il territorio dell’Ungheria e il controllo sulle unità militari ungheresi offerte alla NATO per la partecipazione passeranno dalla giurisdizione nazionale al comandante della NATO, ha detto il politico.

Per questo motivo Budapest si oppone a partecipare ad azioni simili, volendo assicurarsi di non partecipare a missioni al di fuori del territorio della NATO nei colloqui con l’attuale e futuro Segretario generale della NATO.

Orban vede la possibilità di costruire una “coalizione di pace transatlantica” se le elezioni del Parlamento europeo si svolgeranno come si aspetta Fidesz e Donald Trump vincerà le elezioni presidenziali a novembre negli Stati Uniti.

Il politico ha commentato anche l’annuncio di giovedì dell’acquisto dell’aeroporto di Budapest da parte dello stato ungherese per 3,1 miliardi di euro. – In tempo di guerra, in genere è meglio che l’unico grande aeroporto internazionale del paese sia sotto il controllo diretto dell’Ungheria, ha detto Orbán.

L’Ungheria parteciperà alla conferenza svizzera

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjártó, presente a San Pietroburgo, ha annunciato giovedì che il suo Paese parteciperà alla conferenza di pace in Ucraina, che si terrà in Svizzera a metà giugno. Tuttavia il governo di Budapest sostiene che il vertice non darà risultati perché la Russia non vi ha partecipato.

L’Ungheria è regolarmente criticata dagli alleati occidentali per i suoi stretti contatti con la Russia. Szijjarto ha incontrato più volte il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e altri politici russi. Nel mese di ottobre, Orban ha incontrato Vladimir Putin a Pechino.