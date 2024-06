Truffa sui visti. Michał Szczerba: Abbiamo preso una decisione

Dopo il processo a Jaroslaw Kaczynski davanti alla Commissione d’inchiesta sulle frodi sui visti, i suoi membri hanno organizzato una conferenza stampa guidata dal suo presidente Michał Szczerba.

– Lo scandalo dei visti ha tradito gli ideali e i valori polacchi. Il deputato Michał Szczerba ha dichiarato alla conferenza che non ci sono restrizioni alla politica dei visti. – Negli anni precedenti il ​​governo non ha controllato il sistema dei visti, ha osservato.

Michał Szczerba: Abbiamo preso una decisione

Il presidente ha parlato anche delle iniziative intraprese dalla Commissione. – Abbiamo deciso su una richiesta di prove. Il deputato Leo ha chiesto informazioni al procuratore generale sulla responsabilità dei recenti incendi dolosi da parte dei richiedenti il ​​visto del governo Mateusz Morawiecki – ha dichiarato alla conferenza il deputato Michał Szczerba. “Stiamo richiedendo queste informazioni e le forniremo non appena le avremo”, ha detto.

– È in preparazione una relazione sui lavori del Comitato. Il nome della persona associata alla comunità BIS coinvolta nella truffa è stato confermato. Non posso rivelarvi questo nome – ha detto ai giornalisti Michał Szczerba – secondo me va considerato nel contesto del motivo per cui queste attività operative sono state svolte per così tanto tempo.

– Una strategia migratoria per il periodo 2025-2030 dovrebbe essere ben preparata. Finora lo Stato non ha definito di chi ha bisogno: ingegneri o manodopera non istruita e a basso costo, ha detto Szczerba.

– Ci saranno segnalazioni alla Procura. Molto specifico. Alla fine ha annunciato che ci stiamo lavorando.