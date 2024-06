Chrome ha motivi per festeggiare. Un nuovo record è stato battuto

Google Chrome ha motivi per essere felice. Chrome è recentemente diventato più veloce e più comodo da usare. Gli ultimi dati non fanno altro che confermarlo.

Il nuovo standard del browser Web Speedometer 3.0 è stato lanciato a marzo. Al progetto hanno partecipato aziende come Google, Mozilla, Microsoft, Intel e Apple.

Questo tipo di test aiuta i produttori di browser a migliorare e migliorare le prestazioni dei loro programmi e Google afferma che sta lavorando su questo problema da qualche tempo. Tachimetro 3.0 è stato rilasciato quest’anno, ma Google ha iniziato a lavorare per migliorare le prestazioni nel 2022. Come puoi vedere, in modo abbastanza efficace. Nel giro di circa due anni, Si è verificato un aumento di efficienza del 72% Da Chrome 101 a Chrome 127.

Abbiamo riscontrato un aumento della velocità del 72% in Chrome, che si traduce in prestazioni migliori per i nostri utenti.

Osservando il carico osservato in Speedometer e le prestazioni di Chrome, siamo stati in grado di migliorare le funzionalità che hanno contribuito al punteggio di Chrome.

– Thomas Natstad, product manager di Chrome, ha scritto sul blog Chromium.

È difficile non essere d’accordo con Google. Chrome era in realtà il browser più veloce rispetto a Microsoft Edge e Firefox di Mozilla, anche se Edge si basa esattamente sullo stesso motore di Chrome.

