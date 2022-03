Sony sospende tutte le vendite PlayStation in Russia

La guerra ha costretto molte aziende a fermare o sospendere le loro attività in Russia. Certo, non sono decisioni facili – dal punto di vista aziendale – ma sono sicuramente etiche e moralmente corrette. Questo può essere visto nelle reazioni dei fan quando un’azienda è troppo lenta per imporre sanzioni. Si sono difesi da questo per molto tempo McDonald’s, Kentucky Fried Chicken o Coca-ColaMa alla fine hanno anche ceduto alle pressioni delle pubbliche relazioni. Sony ha ora annunciato che sospenderà tutte le vendite di PlayStation in Russia.

In precedenza, molte società legate alla tecnologia e all’intrattenimento erano nel settore dei giochi, come nvidiaE il UbisoftSe lei Ha sospeso le sue attività in Russia. Piace ad altre aziende CD Progetto RossoE il Monolocali a 11 bitSe bungee Si uniscono ai gruppi e donano ingenti somme per aiutare i cittadini ucraini colpiti dalla guerra.

Sony ha annunciato in una dichiarazione di aver sospeso tutte le vendite di PlayStation in Russia. sul commento Playstation Store in questo paese. La dichiarazione affermava:

"Sony Interactive Entertainment (SIE) si unisce alla comunità internazionale, chiede la pace in Ucraina".







Oltre al sostegno, Sony ha anche annunciato una donazione di 2 milioni di dollari a UNHCR, Save the Children e International. L’azienda giapponese ha dovuto prendere una decisione difficile ma corretta. La riduzione delle vendite in Russia avrà un impatto negativo maggiore sui risultati finanziari Sony. Questi sono già stati esauriti a causa dell’epidemia e dei problemi legati alla produzione PlayStation 5 e catene di approvvigionamento eccezionali.

Sfortunatamente, le azioni delle aziende di tutto il mondo colpiscono principalmente i cittadini russi e non le autorità. Ma speriamo che la pressione sociale all’interno del paese costringerà gli aggressori a cessare le ostilità e possibilmente a cambiare potere in Russia.