Viene dall'Ucraina. Ha votato al Congresso contro gli aiuti statunitensi a Kiev

La deputata repubblicana Victoria Spartz si è opposta a “dare assegni in bianco all'Ucraina”. Secondo lui la sicurezza delle frontiere americane dovrebbe essere una priorità maggiore, scrive l'Associated Press.

Ciò la pone dalla parte dei repubblicani conservatori alla Camera, in particolare degli elettori del suo distretto molto conservatore nell'Indiana centrale.

Dice no all’aiuto all’Ucraina. “Proteggere il popolo americano”



Spartz ha detto che era “un po' sconvolta” all'idea che il suo background dovesse dettare il sostegno alla causa ucraina se avesse pensato che i soldi sarebbero andati persi. “La mia responsabilità è proteggere il popolo americano”, ha detto durante una recente intervista.

Il pacchetto di aiuti, approvato dalla Camera dei Rappresentanti il ​​20 aprile, è stato approvato martedì dal Senato e firmato mercoledì dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il suo valore totale è di 95 miliardi di dollari. Copre circa 61 miliardi di dollari USA. Aiuti all'Ucraina, 26 miliardi di dollari a Israele e 8 miliardi di dollari. Per la regione Indo-Pacifico.

Spartz è immigrata negli Stati Uniti nel 2000 dopo aver incontrato il suo futuro marito, originario dell'Indiana, su un treno in Europa. Ha iniziato come cassiera di banca e successivamente ha insegnato come assistente professore all'Università dell'Indiana.

Durante una conferenza stampa del 2022, Spartz ha definito l'invasione russa dell'Ucraina “genocidio”. Ha descritto gli attentati a cui hanno assistito sua nonna e i suoi amici ucraini.

Nello stesso anno iniziò a criticare i leader, incluso il presidente Volodymyr Zelenskyj. Ha detto che “persone coraggiose” stanno “morendo per la libertà” dell'Ucraina, ma ha accusato il governo ucraino di corruzione.

“Tutti vogliono essere come Trump”



Spartz partecipa alle primarie presidenziali repubblicane, che si terranno in Indiana il 7 maggio (il cui scopo è selezionare i delegati alla convenzione repubblicana che sceglieranno formalmente il candidato del partito alla presidenza).

Mike Murphy, ex rappresentante dello stato dell'Indiana e commentatore politico, ha affermato che gli aiuti all'Ucraina non sono attualmente una priorità per gli elettori repubblicani. La maggior parte degli oppositori di Spartz alle elezioni del 5° distretto congressuale hanno affermato che proteggere il confine tra Stati Uniti e Messico dovrebbe essere più importante dell'invio di denaro in Ucraina. “Tutti cercano di assomigliare il più possibile a Trump”. – ha detto Murphy, citato dall’Associated Press.

L'Indiana è lontana dal Messico, ma le droghe illecite come il fentanil entrano negli Stati Uniti attraverso il confine meridionale e rappresentano una minaccia in patria, ha affermato Chuck Goodrich, uno degli otto rivali elettorali di Spartz. “Ogni paese è un paese di confine”, ha detto.

Fonte: Stampa associata