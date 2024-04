Il politico polacco del 2050 ha preso una decisione sorprendente. Non si presenterà alle elezioni del Parlamento europeo

Miroslav Suchon è stato scelto tra i politici in lotta per i seggi al Parlamento europeo alle prossime elezioni.

Martedì i leader della Terza Via – Polonia 2050 Simon Holonia e il leader del Partito popolare polacco Władysława Kosiniak-Kamysz presenteranno lettere al Parlamento europeo a Varsavia. A nome di Polonia 2050, tra i leader della lista ci sono il vicepresidente della commissione Michael Kobosko e l'eurodeputata Rosa Thun.

Il presidente del club Polska 2050-TD Miroslav Suzon dovrebbe essere “quello giusto” in Slesia. Lunedì sera, però, il politico ha annunciato una decisione diversa in merito.

In precedenza il presidente del Sejm Szymon Hołownia aveva confermato la partecipazione di Michał Koboska. – L'ho già detto tante volte, non lo lascerò. Michał Kobosko è il nostro massimo esperto sulle questioni europee. Il resto dei dettagli lo saprete domani alle 9 o alle 9.30, ha detto il capo di Polonia 2050 in un'intervista a TVN24.

Il 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il Parlamento Europeo in Polonia. Nelle elezioni di quest'anno in Polonia saranno eletti 52 membri del Parlamento. Gli elettori voteranno in 13 distretti.

In precedenza, abbiamo appreso delle liste di legge e giustizia. Piotr Milowański sarà il capo dello staff elettorale per le elezioni del Parlamento europeo. Ciò include Rafas Bochenek, Mariusz Plaszczak, Adam Bhelan e Jacek Kurski. La presentazione ufficiale delle liste PiS avrà luogo il 2 maggio a Kielce.

Dall'elenco di sinistra A cominciare, tra gli altri: Krzysztof smiszek e Maciej Konieczny. Da Alleanza Civica Tra i candidati a Bruxelles figurano tra gli altri Boris Butka, Eva Kopaks e Marcin Kierwiski.