Veto presidenziale di Lex Czarnik

Questa legge ha suscitato polemiche fin dall’inizio, in relazione alla modifica della legge sull’istruzione da parte del ministero dell’Istruzione e della scienza, nota come “Lex Czarnik”. Mercoledì, il presidente Andrei Duda ha deciso il suo destino: – Ho inviato la legge sull’istruzione per riconsiderare. Non servono altre polemiche adesso, si legge su Twitter.

L’emendamento alla legge ha colpito l’ufficio del presidente dopo che la Camera dei rappresentanti ha ribaltato il veto del Senato il 9 febbraio. Ora il documento tornerà alla Camera dei Deputati, che può respingere il veto del presidente, ma necessita di una maggioranza qualificata, cioè tre quinti dei voti della Camera.

Ricordiamo che l’azione intrapresa da MEiN è stata quella di rafforzare il ruolo dei supervisori scolastici e di modificare le regole per il lavoro delle ONG nelle scuole. Il dirigente scolastico o istituto deve impegnarsi, entro e non oltre due mesi prima dell’inizio delle attività svolte da associazioni o enti, ad ottenere informazioni dettagliate sul programma delle sue attività nella scuola: allegare il programma delle lezioni e i materiali utilizzati in le attività presentate, nonché per ottenere un parere positivo sull’educazione dei valori sulle attività di tale organizzazione in un istituto di istruzione. Il ruolo del moderatore era quello di esprimere un’opinione e gli sarebbero stati concessi 30 giorni in cambio. La partecipazione dello studente a lezioni organizzate da associazioni o enti richiede anche il consenso scritto dei genitori.

La legge ha criticato la maggior parte dei partiti di opposizione al campo al potere. Sono stati inoltre presentati ricorsi affinché non venisse affrontato dall’Unione degli insegnanti polacchi e da diverse organizzazioni, come la Free School. I governi locali, in quanto autorità di gestione scolastica, hanno delle riserve. Gli studenti ei loro genitori hanno protestato, anche in occasione di raduni, manifestazioni e manifestazioni.

