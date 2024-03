Un vulcano nascosto su Marte. Potrebbe avere effetti sulla vita

Un team guidato da Pascal Li del SETI Institute si è imbattuto in un vulcano nascosto sotto la superficie di Marte. Gli scienziati stavano esplorando un'area coperta da un antico ghiacciaio quando si resero conto che in realtà stavano osservando un enorme vulcano. Vale la pena notare che l'area osservata è stata fotografata molte volte in passato, ma il vulcano lì nascosto si è eroso, il che ha portato gli astronomi a ignorare la sua esistenza per molti anni.