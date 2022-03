Un UFO colpirà la luna domani. Cosa potrebbe essere?

Sarà un evento unico. In questa occasione, gli scienziati hanno deciso di effettuare osservazioni dell’area in cui il misterioso oggetto si è scontrato con la superficie della Luna. Useranno una sonda per questo. veicolo da ricognizione lunareche appartiene alla NASA. Le analisi mostrano che l’oggetto entrerà in collisione Foro Hertzsprung Venerdì (04/03) alle 13:25 CEST.

Non si sa ancora al 100% cosa si schianterà effettivamente sul satellite naturale del nostro pianeta, ma gli astronomi hanno alcuni suggerimenti. Un mese fa, era chiaro che il Silver Globe sarebbe stato colpito dal missile Elon Musk che ha co-lanciato l’Osservatorio climatico. Osservatorio sul clima profondoo DSCOVR.

Tuttavia, un paio di settimane fa si è scoperto che poteva essere così Cinese Lunga Marcia 3C. Missile BoosterChe ha svolto la missione con il viaggio sulla luna e ritorno sulla Terra. L’obiettivo era testare l’ingresso nell’atmosfera della sonda per la missione Chang’e-5 senza pilota. Nel 2020 ha riportato campioni di suolo lunare, per la prima volta dalle famose missioni Apollo.







Gli astronomi hanno confrontato lo spettro della luce riflessa dalla vernice che ricopre l’oggetto e tutto indicava che si trattava di un missile cinese. I funzionari del Regno di Mezzo si difendono da una simile narrativa. Ancora una volta, hanno affermato che il loro paese non aveva nulla a che fare con la cosa che avrebbe colpito la luna. Secondo loro, il missile utilizzato durante la missione Chang’e-5 nel 2013-2014 è entrato nell’atmosfera terrestre poco dopo il lancio, dove è bruciato.

Una volta gli scienziati della NASA possono acquisire immagini di superficie e raccogliere dati dall’area in cui si trova Colpirà un UFOCon l’aiuto del Lunar Orbital Reconnaissance Vehicle, dovrebbe essere chiaro se si tratta davvero di un missile cinese o di qualcos’altro. Gli scienziati hanno anche in programma di saperne di più sulla formazione dei crateri sulla Luna. Questa conoscenza può aiutarti a implementare il tuo programma di restituzione in questa struttura.